DuckDuckGo browser nu in beta voor Windows

DuckDuckGo, dat je vooral kent van de privacyvriendelijke zoekmachine, heeft een eigen browser uit. Windows-gebruikers kunnen hem nu in beta uittesten.

De browser moet, zoals de gelijknamige zoekmachine, vooral gebruikers aanspreken die privacy belangrijk vinden. Het bevat standaard een hoop functies zoals wachtwoordbeheer, gratis e-mailbeveiliging en het blokkeren van third party trackers. Je kan er ook de zogeheten Duck Player mee gebruiken, een meer private videospeler voor YouTube, en een tooltje dat automatisch de meest restrictieve optie kiest in pop-upvensters voor cookies.

DuckDuckGo heeft al een mobiele browsers uit op iOS en Android, en eentje op Mac die gelijkaardige functies aanbieden. Voor Windows bestond de software echter nog niet. De DuckDuckGo browser is gebaseerd op Chrome. Ondersteuning voor aparte plugins en extenties zit in deze versie nog niet, die moet in latere versies nog komen. De publieke beta moet in de eerste plaats feedback verzamelen en is vrij te installeren.