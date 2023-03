EU wil dat Twitter moderatoren aanneemt

Zowel de Europese Unie als Verenigde Staten voeren de druk op Twitter op. Topman Elon Musk heeft van de Europese Commissie te horen gekregen dat Twitter meer personeel moet aannemen voor moderatie. In de VS meldt de Federal Trade Commission een lopend onderzoek naar Twitter te intensiveren.

Dit melden zowel de Financial Times als New York Times op basis van bronnen. De Europese Commissie is bezorgd dat Twitter niet aan zijn moderatieverplichtingen kan voldoen. Concreet gaat het dan om het controleren van berichten en verwijderen van content die in strijd is met richtlijnen. Denk echter ook aan factchecks.

Aantal moderators teruggeschroefd

De Europese Commissie wil dat Twitter hiervoor meer personeel in dienst neemt. Dat staat haaks op het recente beleid van het socialemediabedrijf. Sinds het aan de macht komen van nieuwe eigenaar Elon Musk is een fors deel van het personeel van Twitter ontslagen. Ook het aantal moderators is teruggeschroefd.

Het is onbekend hoeveel medewerkers zich momenteel bij Twitter bezig houden met het modereren van content. Ook is onbekend hoeveel mensen het bedrijf volgens de Europese Commissie zou moeten aannemen voor het uitvoeren van deze taken.

FTC

Ook in de VS ligt Twitter onder het vergrootglas. Zo kondigt de Federal Trade Commission (FTC) aan een lopend onderzoek naar Twitter te intensiveren. Dat onderzoek draait om de vraag of Twitter voldoende ‘adequate middelen’ heeft voor het waarborgen van de privacy van gebruikers. Ook dat onderzoek draait om de vraag of Twitter voldoende personeel beschikbaar heeft voor deze taak na de omvangrijke ontslagrondes die het doorvoerde.

De FTC wil onder meer Musk zelf in het onderzoek verhoren, evenals een aantal voormalige medewerkers die zich bezig hielden met security en privacy. Ook wil de FTC de managementstructuur en rol van Musk in kaart brengen. Musk kondigde eerder al aan dat hij op korte termijn het stokje als CEO van Twitter wil doorgeven aan een opvolger. Een opvolger is echter nog niet aangekondigd.

