Firefox krijgt nieuwe functie om fake reviews te detecteren

De browser van Mozilla zal in een volgende versie echte reviews van nepreviews kunnen onderscheiden.

In de praktijk gaat het om de functies van Fakespot, een bedrijfje dat browserextenties en apps maakt die proberen uit te vissen welke reviews op verkoopsites echt zijn. De extensie bestaat al een tijdje en is onder meer beschikbaar voor Firefox, Chrome en Edge.

Mozilla kocht het bedrijf en gaat de functies nu in zijn browser zelf inbouwen, zo meldt de organisatie in een blogpost. Oprichter van Fakespot, Saoud Khalifah zal het project blijven beheren. ‘Fakespot gebruikt gesofisticeerde artificiële intelligentie en machine learning om patronen en gelijkenissen te detecteren tussen reviews en zo degene aan te duiden die waarschijnlijk niet authentiek zijn’, schrijft Mozilla nog. Het is niet duidelijk hoe lang de ontwikkeling zal duren en in welke versie van Firefox de functies zullen worden ingebakken. De extensies blijven alvast als alleenstaand product beschikbaar, aldus nog Mozilla.