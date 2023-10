Google betaalde miljarden om standaardzoekmachine te zijn

Google heeft in 2021 maar liefst 26,3 miljard dollar (24,9 miljard euro) betaald aan andere bedrijven om te verzekeren dat zijn zoekmachine de standaard was in webbrowsers en op smartphones. Een zoekmachinedeal met Apple alleen al zou 18 miljard dollar waard zijn.

Een directeur van Google tijdens een van de mededingingsprocessen die het bedrijf momenteel uitvecht dat Google in 2021 bijna 25 miljard euro heeft betaald om zijn zoekmachine op browsers en smartphones te houden. Het is de eerste keer dat cijfers bekend worden gemaakt over de deals.

Volgens Prabhakar Raghavan, bij Google verantwoordelijk voor onder meer de zoekmachine en advertenties, is het bedrag dat het Alphabet-onderdeel betaalt voor de status meer dan verdrievoudigd sinds 2014. Het gaat bijvoorbeeld om overeenkomsten met andere techgiganten als Apple om Google als standaardmachine in hun toestellen en browsers te plaatsen.

De informatie kwam naar boven in een zaak die de Amerikaanse regering en tientallen deelstaten hadden aangespannen tegen Google wegens oneerlijke concurrentie. Google zou met deze deals concurrerende diensten proberen tegen te werken.

Google had bezwaren tegen het onthullen van de bedragen, omdat die informatie het bedrijf naar eigen zeggen zou schaden bij toekomstige contractonderhandelingen, maar de rechter die zich over de zaak buigt, oordeelde dat ze wel degelijk openbaar moesten worden gemaakt.

Apple grootste slokop

Tegelijk met de onthullingen vertellen anonieme bronnen aan The New York Times dat Apple bij de grootste slokoppen is van die zoekmachinedeals. Google zou in 2021 18 miljard dollar hebben betaald om de standaardzoekmachine te blijven in Apple’s Safari browser en op diens iPhone.

Met de advertenties in zijn zoekmachine genereerde Google in 2021 een omzet van 146,4 miljard dollar, aldus nog Raghavan. De betalingen om de zoekmachine op andere platformen te krijgen, vormen de grootste kosten van de internetreus.