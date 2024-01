Google stopt met ondersteuning voor Usenet, het oudste online sociale netwerk

Google heeft aangekondigd dat het in Google Groups, dienst groepsdiscussieplatform, niet langer plaats heeft voor Usenet-groepen.

De aanpassingen zaten er al even aan te komen, maar zullen op 22 februari van die jaar worden doorgevoerd. Google Groups is het discussieplatform van Google. Usenet is zowat het originele sociale netwerk, een reeks tekstgebaseerde, en gedistribueerde, servers waar mensen over hun interesses kunnen praten. Het systeem was tot twintig jaar geleden bijzonder populair, maar is sinds de opkomst van andere sociale netwerken wat in verval geraakt.

Het is dat gebrek aan interesse dat Google nu aanhaalt als reden voor zijn aanpassing. ‘Veel van de content die vandaag via Usenet wordt verdeeld zijn binaire bestandsdeling en spam,’ aldus Google in een helpdocument. Vanaf eind februari zal je dus geen nieuwe Usenet-posts kunnen maken op Google Groups. Bestaande posts die voor de 22ste februari werden gemaakt, zal je nog wel kunnen worden bekeken en opgezocht.

Usenet-gebruikers die een nieuw platform zoeken, stuurt Google naar de zoekopdracht ‘hoe vind ik een Usenet tekst client’ op … Google. NNTP-clients als Easynews en NZBGet zijn echter populaire alternatieven voor de Google Groups client.