Google werkt aan anti-scamtool voor Chrome

Een nieuwe functie in de Chrome browser moet gebruikers waarschuwen wanneer een site hen probeert op te lichten. De functie, die gebruik lijkt te maken van AI, wordt momenteel getest.

Als je de functie aanzet, dan zou Chrome automatisch verschillende webpagina’s beginnen scannen voor mogelijke oplichtingspraktijken. Het gebruikt daar schijnbaar een large language model (llm) voor op je toestel zelf. We zeggen schijnbaar, want de functie is nog niet echt bruikbaar voor het brede publiek. Een onderzoeker (Leopeva64 op X/Twitter) ontdekte ze in Chrome Canary, een beta-versie van de browser. Volgens de beschrijving daar gaat het llm op zoek naar het merk achter de webpagina en probeert het uit te vissen wat de bedoelingen daarvan zijn. Zo zou het er ook mogelijke scams kunnen uithalen.

Interessant is dat de llm op het toestel van de gebruiker lijkt te staat en van daar je browserverkeer analyseert. Je surfdata zou op deze manier dus niet telkens naar een server ergens in de cloud worden gestuurd, wat alvast de privacy moet verbeteren.

Edge

Zoeken naar oplichting is een vorm van beveiliging waarmee browsers steeds vaker proberen het verschil te maken. Eerder deze maand kondigde Microsoft al een gelijkaardige functie aan voor zijn Edge-browser. Ook die techgigant wil een llm inzetten, specifiek dan om zogeheten ‘scareware’ op te pikken. Dat is het soort oplichting waarbij een gebruiker (fake) pop-up vensters krijgt met beveiligingswaarschuwingen. Als Edge dat soort malware op een site vindt, zal het gebruikers de optie geven om de site te sluiten of de waarschuwing te negeren.