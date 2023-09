10 redenen om meteen te updaten naar iOS en iPadOS 17

Het bleef bij de aankondiging van de nieuwe iPhone 15 vorige week opmerkelijk stil rond de updates van Apples mobiele besturingssystemen. Nochtans kan je die sinds maandag installeren. Wij bekeken alvast welke nieuwe features van iOS en iPadOS 17 de moeite zijn.

Op het moment van schrijven zijn de nieuwe iOS- en iPadOS-versies nog niet beschikbaar, maar naar goede gewoonte zal Apple de software vanavond rond 19 uur loslaten op het grote publiek. Voorheen was iOS de overkoepelende naam voor de software op alle mobiele Apple-apparaten, maar in 2019 kreeg de iPad zijn eigen besturingssysteem: iPadOS. In de praktijk lopen de iOS en iPadOS grotendeels gelijk, al verschillen sommige functies uiteraard naargelang ze op een smartphone of tablet gebruikt worden.

‘Controleer’

Deze nieuwe iPhone-feature is ideaal voor ongeruste ouders of voor wie laat op de avond nog naar huis moet stappen door een drukke stad. ‘Controleer’ laat je vrienden, partner, ouders of wie je ook aanduidt, weten wanneer je op een specifieke locatie aankomt. Gelijkaardig aan de ‘Meld aan mij’-functie in de Zoek Mijn-app, alleen vraagt de nieuwe feature of het goed met je gaat wanneer je niét aankomt. Als je vervolgens geen antwoord geeft, krijgt je contactpersoon een bundel aan cruciale informatie, zoals je actuele locatie, de status van je mobiele verbinding of je batterijpercentage.

© Apple

FaceTime

Vind je de ‘normale’ voicemail ook zo saai en gebruik je die überhaupt nog? Wanneer iemand je (FaceTime-)oproep niet kan beantwoorden, kan je voortaan simpelweg een video- of audioboodschap achterlaten. Daarbij zijn alle functies van je camera beschikbaar; zo zie je er in de portretmodus of bij studiolicht extra goed uit. De ontvanger kan je boodschap dan, zelfs op zijn Apple Watch, achteraf afspelen.

Daarnaast is FaceTime vanaf nu ook beschikbaar op Apple TV-settopboxen – uiteraard via de camera van je iPhone, iPad of Mac. Handig voor wie van thuis uit op een groot scherm een vergadering wil volgen.

Stand-by

Voortaan biedt je iPhone een meerwaarde aan je bureau of op het nachtkastje. De nieuwe stand-by-modus, die overwaait van de Apple Watch, zorgt ervoor dat je je iPhone tijdens het opladen op z’n zij kan leggen en kan gebruiken als digitale agenda, klok, radio en veel meer. De mogelijkheden zijn nog niet zo uitgebreid als bij pakweg een Nest Hub, maar de achtervolging op Googles gadget lijkt ingezet.

© Apple

NameDrop

Net klaar met vergaderen of elkaar tegen het lijf gelopen tijdens een conferentie? Wissel makkelijk en snel contactgegevens uit door simpelweg jullie iPhones bij elkaar te houden. Via NameDrop wissel je nu moeiteloos telefoonnummers, e-mailadressen of gewoonweg volledige ‘contactposters’ uit.

Net als NameDrop zal voortaan ook AirDrop mogelijk zijn door de toestellen tegen elkaar te houden. Een vakantiefoto genomen voor dat andere gezin dat je tegenkwam? Bezorg de foto onmiddellijk, zonder eerst nummers of e-mailadressen te moeten uitwisselen.

Dagboek

In de nieuwe Dagboek-app kan je op je iPhone of iPad al je grote of kleine gedachten neerpennen. Dat ging in Notities toch ook? Klopt, maar de nieuwe app moet het makkelijker maken om notities aan te vullen met bijvoorbeeld foto’s of audio-opnames. Bovendien is de applicatie ook vergrendelbaar voor de buitenwereld én voor Apple, althans dat claimt het bedrijf toch. Ook bij de iCloud-synchronisatie blijven je gedachten vergrendeld.

© Apple

Voor wie de app niet meteen vindt straks: geen paniek. Apple kondigde aan dat het Dagboek pas later dit jaar volgt. Nog even geduld dus, voor wie dacht zijn papieren schriftje door de versnipperaar te kunnen draaien.

Safari

In het weekend eindelijk tijd om de week van Data News in te halen? Maar waar zijn die bookmarks nu ook alweer gebleven? Gelukkig kan je de Safari-browser voortaan opdelen in verschillende profielen, en zo op hetzelfde toestel een werk- en een privéprofiel bijhouden – elk met zijn eigen geschiedenis, extensies en dus ook favorieten.

Daarbovenop komt er ook nog een opvallend nieuwe feature voor privévensters. Die kan je voortaan beveiligen met je Face ID.

Verificaties

‘Check the verification code in your mailbox.’ Niets frustrerender dan wachten op een mail, die dan maar niet lijkt te komen, met een code om je account te bevestigen. Wanneer je de code via een sms-bericht ontvangt, wordt deze door je iPhone automatisch ingevoerd. Dat zal vanaf nu ook bij Mail het geval zijn. Je hoeft Safari dus niet meer te verlaten en kan onmiddellijk doorgaan met surfen.

Bescherming

Heb jij ook die ene vriend met een ongelooflijk foute vorm van humor, die telkens aanstootgevende memes doorstuurt? Voortaan geeft je iPhone of iPad vooraf aan, mits je de functie activeert, of foto’s en video’s expliciete content bevatten. Dit trouwens niet alleen bij Berichten, maar ook bij AirDrop, de fotokiezer, FaceTime-berichten, de contact­posters in de Telefoon-app en apps van derden.

© Apple

Eveneens nieuw is de isolatiemodus. Als je die inschakelt, gaat je toestel in ‘lockdown’ om je te beschermen tegen geavanceerde cyberaanvallen.

Wachtwoorden

iOS en iPadOS introduceren gedeelde wachtwoorden. Dat wil zeggen dat je bepaalde wachtwoorden uitwisselt met contacten die je zelf kiest. De enige vereiste is vanzelfsprekend: dat die contacten ook een Apple-account hebben. Ideaal om de jobstudent of stagiair op kantoor tijdelijk toegang te geven tot die cruciale diensten in de sector.

Stage-manager

Een feature die Mac-gebruikers al sinds vorig jaar kennen, en die uitsluitend naar iPadOS komt. Stage-manager zorgt ervoor dat je, bij het openen van verschillende vensters of apps, deze makkelijk in het oog kan houden en ordenen op wat tijdelijk je bureaublad wordt. Zo creëer je zelf je perfecte werkruimte op je iPad.

© Apple