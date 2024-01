Apple betaalt half miljard dollar compensatie voor vertraagde iPhones

Apple gaat in de VS 500 miljoen dollar betalen aan klanten, zo’n 92 dollar per klant, om hen te compenseren omdat het iPhones na verloop van tijd trager maakt.

De betaling komt uit een schikking die al van 2020 dateert. Die gaat verder tot 2017 toen Apple eindelijk bevestigde dat het iPhones softwarematig trager laat werken naarmate ze ouder worden. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen om de batterij minder te belasten, zodat de telefoon in zijn geheel langer kan meegaan.

Die vertragingen werden al jaren gemeld door gebruikers. Velen dachten dat het een trucje was om klanten sneller te laten upgraden naar een nieuwe iPhone. Dat Apple daar tot dan niets over zei, maakte veel consumenten kwaad omdat hun toestel zonder duidelijke reden trager reageerde.

Apple zei aanvankelijk over de claims dat ze op niets steunden en dat het bedrijf nooit opzettelijk de levensduur van een product zou beperken of de gebruikservaring zou verminderen op klanten sneller naar een nieuw toestel te jagen. Aldus het bedrijf dat opzettelijk de werking van haar product vertraagde waardoor de gebruikservaring verminderde.

‘Geen schuldbekentenis’

Apple zei in 2020 nog dat de schikking niet gelijk staat aan een schuldbekentenis, maar het redeneert dat een regeling treffen mogelijk goedkoper was dan een lange rechtszaak. In een Amerikaanse rechtszaak riskeren bovendien heel wat interne documenten naar boven te komen, wat Apple mogelijk wou vermijden.

Ook in andere landen loopt momenteel een gelijkaardige rechtszaak. Zo spande Test-Aankoop in 2020 een groepsrechtszaak over dezelfde kwestie voor Belgische gebruikers. Daar is momenteel nog geen uitkomst van bekend.