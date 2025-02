Apple komt met Uitnodigingen-app

Apple heeft een nieuwe app uitgebracht waarmee gebruikers uitnodigingen kunnen sturen voor allerlei evenementen en feestjes.

Bedoeling van de Invites app (zoals ze in het Engels heet) is om unieke uitnodigingen te versturen, bijvoorbeeld voor een feestje of andere evenement. Je maakt de uitnodigingen met iCloud+ en kan ze in dat programma personaliseren met bijvoorbeeld een eigen foto als achtergrond. Gasten kunnen muziek en foto’s delen op gezamenlijke afspeellijsten en fotoalbums. Ook interessant voor wie nog niet weet of ze wel echt naar de picknick willen: het weerbericht en de locatie in Maps worden automatisch aan de uitnodiging toegevoegd.

De Uitnodigingen-app werkt met iCloud. Op die manier kunnen ook gebruikers op pakweg Android reageren op een uitnodiging. Zonder Apple-apparaat zou je invites moeten kunnen gebruiken via de webversie van iCloud.