Apple wil iPhone updaten nog voor je hem uit de doos haalt

Apple werkt aan een systeem waarbij nieuwe iPhones vanop korte afstand in de winkel de laatste update krijgen, zonder hem uit de doos te halen.

Wanneer een smartphone wordt gemaakt, gaan er vaak nog enkele weken tot maanden tussen het moment van productie en verkoop. Dat maakt dat de toestellen vrijwel altijd een update nodig hebben als ze door de klant voor het eerst worden gebruikt.

Daar wil Apple, volgens bronnen van Bloomberg, komaf mee maken. In haar eigen Apple-winkels wil het een systeem opzetten met een speciaal gemaakt platform waar dozen van iPhones boven worden geplaatst. Zo kan het toestel draadloos worden aangezet om te updaten zonder dat de verpakking moet worden geopend.

Volgens Bloomberg zou dat vanaf eind dit jaar worden uitgerold in haar winkels. Of dat meteen wereldwijd (dus ook in de Belgische Apple Store) zal zijn is niet geweten. Voor zover bekend zijn ook externe retailers niet betrokken.