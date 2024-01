iOS 17.3 biedt extra beschermingslaag als je iPhone wordt gestolen

Apple heeft deze week iOS 17.3 uitgebracht, de jongste software-update voor iPhones. Belangrijkste nieuwigheid is ‘Bescherming voor gestolen apparaat’, een extra beveiligingslaag voor wanneer iemand je telefoon heeft gejat én je pincode kent (of geraden heeft).

De kans is klein dat de dief van je iPhone ook je geheime code kent, waarmee hij of zij toegang heeft tot alle gegevens op het toestel. Maar mocht het onverhoopt toch gebeuren, dan zorgt iOS 17.3 voor een extra horde die voor de onverlaat nagenoeg niet te nemen valt.

Biometrische beveiliging

Wanneer je ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ inschakelt, is een geheime code namelijk niet langer voldoende om het toestel volledig te ontgrendelen. Voor bepaalde belangrijke acties zal de iPhone voortaan om een biometrische aanmelding vragen, in de vorm van gezichtsherkenning (Face ID) of een vingerafdruk (Touch ID).

Zonder die extra check krijg je bijvoorbeeld geen toegang tot opgeslagen wachtwoorden, is het onmogelijk om de Verloren-modus uit te schakelen en kunnen er ook geen online aankopen worden gedaan via de browser. Op sommige handelingen zit bovendien nog een vertraging. Zo kunnen de geheime code van de iPhone en het Apple ID-wachtwoord pas na één uur gewijzigd worden, maar niet voordat je nogmaals een biometrische verificatie doorloopt.

Om de nieuwe functie te activeren, ga je via de Instellingen naar Face ID/Touch ID en toegangscode, en vervolgens naar Bescherming voor gestolen apparaat.