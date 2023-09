ItsMe moet geheractiveerd worden bij IOS 17

De recente IOS-update op iPhones zorgt ervoor dat gebruikers ItsMe opnieuw moeten activeren vooraleer het te kunnen gebruiken.

Opletten geblazen dus voor wie de digitale identificatie-app ItsMe niet op regelmatige basis gebruikt. De eerstvolgende keer dat je de ItsMe-app opent, zou het best eens kunnen dat je je account opnieuw moet activeren. En dat zorgt voor heel wat ongemak gezien de gecompliceerde activeringsprocedure van de app. Helemaal niet handig wanneer je je portemonnee niet bij de hand hebt of – zoals bij ons het geval was – wanneer die kaartlezer van de bank eigenlijk al vervangen moest zijn door een nieuw exemplaar. ItsMe lijkt zelf alleszins op de hoogte van het probleem en verontschuldigt zich voor het ongemak (zie de schermafbeelding hieronder).