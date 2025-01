Links naar X niet meer welkom op grote subreddits

Na Elon Musks nazistische armbeweging op de inauguratie van Amerikaans president Trump besloten enkele grote subreddits om links naar zijn netwerk X te verbieden. Meer groepen op het platform overwegen hetzelfde te doen.

Was het nazistisch? Was het een ‘Romeinse groet’? Er hing in elk geval een geurtje aan hoe die arm van de borst de lucht in zwengelde. En dat hebben veel Reddit-gebruikers ook beseft. Enkele grote subreddits met miljoenen gebruikers besloten daarop om links naar het X van Musk te verbieden. Het gaat onder andere om r/formula1, dat bijna 5 miljoen leden heeft.

Ook Meta deelt in de klappen, zij het iets minder uitgebreid. Sommige Redditors proberen ook een ban tegen hun producten als Facebook en Instagram in te voeren als reactie op de pro-Trump-bocht van eigenaar Mark Zuckerberg. Onder andere de subreddit r/antiwork met 2,9 miljoen leden nam die stap, net zoals ze ook platformen als TikTok en Rednote in de ban sloegen omdat die gelinkt zijn aan de Chinese Communistische Partij.

Net de eerste keer

Reddit zelf trekt zijn handen van het protest, en liet weten niet te zullen ingrijpen, in tegenstelling tot de recente opstand tegen de nieuwe API-toegangsregels van het platform, toen het recalcitrante moderatoren verwijderde. Een woordvoerder liet techwebsite Ars Technica weten dat de beslissing om X-links te bannen door gebruikers wordt gedreven, en dat leden het recht hebben om regels in hun subreddits in te voeren. Hij wees er ook op dat het niet de eerste keer is dat op Reddit een volledig platform wordt verboden. Meerdere subreddits hadden al een regel tegen het insluiten van links naar social media.