Meta lanceert app die moet concurreren met Twitter

Facebook-moeder Meta Platforms lanceert binnenkort een app die moet gaan concurreren met Twitter. Threads, zoals de app heet, zal volgens een vermelding in de App Store van Apple vanaf 6 juli beschikbaar zijn. Het nieuws komt slechts een paar dagen nadat Twitter een ’tijdelijke’ limiet aankondigde voor het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen.

Threads is gekoppeld aan Instagram. Daardoor zijn gebruikers in staat hun volgers en -volglijsten van Instagram mee te nemen naar Threads. Zodoende hoeven zij in de nieuwe app hun netwerk niet volledig opnieuw op te bouwen, iets dat veelal een obstakel vormt bij andere met Twitter concurrerende sociale media apps.

Threads vertoont qua functionaliteit en esthetiek verder veel overeenkomsten met Twitter. Gebaseerd op de screenshots beschikt de app over een karakterbeperking voor berichten, evenals bekende pictogrammen voor het herplaatsen, liken, beantwoorden en delen van berichten. Profielfoto’s worden weergegeven in cirkelvormige kaders.

Ondertussen bij Twitter

Afgezien van de tijdelijke limiet voor het aantal te lezen berichten, maakte Twitter in de nacht van maandag op dinsdag ook bekend dat Twitter-gebruikers binnenkort geverifieerd moeten zijn om de dienst Tweetdeck nog te kunnen gebruiken. Tweetdeck, dat tot nu toe gratis was voor alle Twitter-gebruikers, stelt mensen in staat de accounts die zij volgen te organiseren in verschillende kolommen. Dat helpt om een beter overzicht te krijgen. De dienst wordt vooral veel gebruikt door bedrijven en nieuwsorganisaties.

De stap om verificatie verplicht te stellen en zo geld te vragen voor het gebruik van Tweetdeck zou een boost kunnen betekenen voor de inkomsten van Twitter. Maar de kritiek op de recente ingrepen is niet van de lucht. Veel twitteraars zijn vooral boos over de berichtenlimiet. Verschillende experts uit de marketingwereld hebben al gezegd dat de stap het ook veel lastiger kan maken voor het Twitter om adverteerders te trekken.