Meta overweegt verbod op politieke advertenties in Europa

De top van Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp vreest dat Facebook en Instagram anders niet zullen kunnen voldoen aan de toekomstige EU-regelgeving met betrekking tot online campagnes.

Het Europees Parlement schaarde zich in februari achter strengere regels voor politieke advertenties. Zo willen de Europarlementsleden gerichte politieke advertenties aan jongeren onder 16 jaar verbieden. Ze willen ook niet dat gevoelige persoonsgegevens, zoals etnische origine, religieuze overtuiging of seksuele oriëntatie, aangewend worden voor deze doeleinden. Het gebruik van de techniek willen de verkozenen beperken tot vier categorieën van data waarvoor de gebruiker expliciet toestemming geeft.

Volgens de voorgestelde regels zullen Amerikaanse techgiganten meer gegevens moeten verschaffen over hun gerichte politieke advertenties, met boetes die kunnen oplopen tot 4 procent van hun wereldwijde omzet bij overtredingen. De top van Meta maakt zich zorgen dat de definitie van politieke advertenties zo ruim zal zijn, dat het makkelijker is om alle betalende politieke campagnes op de websites van het bedrijf te weigeren, dan aan de regelgeving te proberen voldoen, aldus de Financial Times. De krant sprak met twee mensen die van de besprekingen op de hoogte zijn.

In december waarschuwde de Europese Commissie het Amerikaanse internetconcern nog dat het zijn macht misbruikte om het eigen advertentieplatform Marketplace aan de man te brengen, en daarmee de Europese concurrentieregels schendt.