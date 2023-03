Amerikanen kunnen nu betalen voor verificatie op Facebook en Instagram

Facebook-moeder Meta start deze week met een betaald verificatieprogramma in de Verenigde Staten.

Het systeem werkt via blauwe vinkjes, zoals we dat ondertussen ook kennen van concurrent Twitter. Meta Verified biedt, volgens CEO Mark Zuckerberg een bescherming tegen gebruikers die je identiteit willen nabootsen, en toegang tot de helpdesk. Een vinkje kost 11,99 dollar per maand op het web en 14,99 dollar per maand op mobiel en vereist dat je Meta je identificatiepapieren laat zien (in de VS is dat meestal een rijbewijs).

Het systeem draait al enkele weken in Australië en Nieuw-Zeeland, waar het getest werd en ‘goede resultaten’ boekte. Het Australische programma biedt, ook weer zoals Twitter, een boost voor de gebruiker in zichtbaarheid en zet hen hoger zoekresultaten. Dat onderdeel lijkt nog niet naar de VS te komen, omdat Meta het nog wil bijschaven.

Het blauwe ‘verificatievinkje’ was lang een statussymbool op sociale mediasites, omdat het initieel alleen beschikbaar was voor publieke figuren en bekende personen. Elon Musk, die Twitter vorig jaar overnam, zag er een mogelijke inkomstenbron in en laat gebruikers op de berichtendienst ondertussen betalen voor de status en hogere zichtbaarheid. Meta lijkt nu te volgen.