Back-up van WhatsApp-chats vreet binnenkort aan je Google-opslagcapaciteit

Wanneer je WhatsApp op een Android-telefoon gebruikt, dan tellen de back-ups van de chatgeschiedenis binnenkort mee voor de opslaglimiet van je Google-account. Standaard heb je daar gratis 15 GB tot je beschikking. Wie meer opslagcapaciteit wenst, moet de portemonnee trekken.

Google meldt op een blogpagina dat de wijziging vanaf december eerst uitgerold wordt naar bèta-gebruikers van WhatsApp (zeg maar de testversie). Begin volgend jaar volgen dan alle andere WhatsApp-gebruikers op Android. Als argument noemt Google dat ‘WhatsApp-back-ups op andere platformen op dezelfde manier worden behandeld’. Daarmee verwijst de internetgigant vooral naar Apple, waar de chatgeschiedenis van de iPhone-versie van WhatsApp op iCloud wordt bewaard.

Mogelijk grote impact

WhatsApp blijft back-ups maken op Android zolang er beschikbare ruimte is binnen je Google-account. Als de opslaglimiet is bereikt, moet je ruimte vrijmaken door (vanuit de instellingen van de app) items die je niet nodig hebt te verwijderen.

De impact van de wijziging kan voor veel gebruikers behoorlijk groot zijn. Een blik op onze eigen WhatsApp-back-up leerde ons bijvoorbeeld dat dat bestand bijna 5 GB groot is: een derde van de totale (gratis) capaciteit van een Google-account.

Extra opslag is te koop via een Google One-abonnement. Prijzen daarvan starten bij 1,99 euro per maand voor 100 GB. Op dit moment is er een tijdelijke promotie, waarbij je de eerste drie maanden geen 1,99 euro maar 0,49 euro per maand betaalt.