Bluesky test ‘trending topics’

Het sociale netwerk Bluesky is begonnen met een test van ‘trending topics’, onderwerpen waar op dat moment veel over gepost wordt. Het platform schuift zo weer wat dichter naar Twitter.

De trends zijn in beta beschikbaar op desktop en in de mobiele app. In de desktop zitten ze in de rechterbalk, op de app staan ze in het venster van de zoekknop. Ze zijn momenteel alleen in het Engels beschikbaar.

‘Trending’ zijn onderwerpen waarvan het algoritme merkt dat er op dat moment veel over wordt gepost of opgezocht. Het gaat dan vaak over een nieuwsevenement dat op dat moment gaande is, of een cultureel gevoel.

Trending topics op tweede kerstdag. © Screenshot EB

Wie ze liever niet ziet, kan Trending Topics overigens uitzetten in de instellingen. Woorden die je geblokkeerd hebt, zullen hoe dan ook niet in het vakje terechtkomen.

Bluesky, dat ondertussen een 25 miljoen gebruikers heeft, schuift met deze stap weer wat dichter bij Twitter (ondertussen X), de korte-berichtendienst die het systeem populair maakte. In de hoogdagen van Twitter kon je daar de trends gebruiken om bijvoorbeeld bij te blijven met belangrijk nieuws. Andere rivalen van het platform, zoals Meta’s Threads, implementeerden eerder al de trends in bepaalde landen. Bluesky doet het meteen over de hele wereld, en dus ook in België.