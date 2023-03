Eerste wet in Amerika remt gebruik TikTok door kinderen, CEO op de rooster tijdens hoorzitting

De gouverneur van de Amerikaanse staat Utah heeft deze week een wet ondertekend die het gebruik van TikTok en Instagram door jongeren en kinderen drastisch inperkt. De maatregel valt samen met het bezoek van TikTok-CEO Shou Zi Chew aan de VS. Die kwam donderdag tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres de dataveiligheid van de app verdedigen.

De maatregel tegen de populaire apps werd eerder deze maand aangenomen door de wetgevende macht van de staat Utah, ondanks tegenstand van de techindustrie en experts op het gebied van burgerrechten, schrijft The New York Times.

Het is de eerste wet op staatsniveau in Amerika die het gebruik van social media verbiedt aan personen onder de achttien jaar, zonder de expliciete toestemming van ouders of voogden. De nieuwe maatregel zorgt er ook voor dat ouders in Utah toegang krijgen tot posts, berichten en antwoorden van hun kinderen. Bovendien kunnen minderjarigen van 10.30 uur tot 18.30 uur niet in hun socialemedia-accounts; dit wordt een standaardinstelling die alleen een ouder of voogd kan aanpassen.

Verslaving tegengaan

Gouverneur Spence J. Cox ondertekende ook een tweede wetsvoorstel dat socialemediabedrijven verbiedt functies of ontwerptechnieken toe te passen die ertoe kunnen leiden dat een minderjarige een ‘verslaving’ aan hun onlineplatforms ontwikkelt.

De maatregelen in Utah komen op een moment van toegenomen bezorgdheid bij het publiek over krachtige algoritmen voor social media die jonge mensen kunnen verleiden uren online door te brengen. Nog deze week was TikTok-baas Shou Zi Chew in Amerika om in het Amerikaanse Congres de dataveiligheid van de app te verdedigen. Hij veegde de vele beschuldigingen van spionage uit Chinese hoek alvast aan de kant. ‘Sinds ik CEO ben van dit bedrijf heb ik nog geen enkel gesprek gehad met vertegenwoordigers van de Chinese overheid’, aldus Chew.

Het videoplatform staat onder politieke druk in het Westen, onder meer omwille van eigenaar ByteDance, een in China gevestigd bedrijf. In de VS wordt zelfs gesproken over een algemeen verbod op de app. Chew benadrukt dat het moederbedrijf ‘niet gecontroleerd wordt door de Chinese overheid’ en voor zo’n zestig procent in handen is van wereldwijde investeerders. Bovendien is het het bedrijf gevestigd in de Caraïben. Critici stellen daar tegenover dat de Chinese oprichters met een aandeel van twintig procent de controle hebben dankzij hogere stemrechten en dat Bytedance een groot hoofdkantoor heeft in Peking.

‘Heel Amerika manipuleren’

Tijdens de ondervraging stelde de Republikeinse vertegenwoordiger Cathy Rodgers dat ‘de Chinese Communistische Partij de app kan gebruiken als een instrument om heel Amerika te manipuleren’. Ze noemde Tiktok ook een ‘portaal voor drugshandelaren’. Op de vraag van Democraat Frank Pallone Jr. of Chew kan beloven om geen data te verkopen aan derden, antwoordde Chew dat TikTok niets verkoopt aan gegevensmakelaars en geen precieze gps-locatiegegevens verzamelt, noch gezondheidsgegevens. Hij voegt eraan toe dat TikTok niet meer gegevens verzamelt dan andere techbedrijven.

Volgens diverse media verlopen de verhoren moeizaam en met veel onderbrekingen. Chew heeft vragen gekregen over het beleid over druggerelateerde inhoud en de impact van het platform op minderheidsgroepen. Zo zouden tijdens de Black Lives Matter-beweging video’s met bepaalde zoektermen, zoals ‘black’, onderdrukt zijn door het algoritme.

Project Texas

Later spitste het debat zich toe op Project Texas. Dankzij dat initiatief, dat nog in zijn kinderschoenen staat, zou op termijn alle data verkregen in de VS, in de zuidelijke staat Texas moeten worden opgeslagen. Chew verwijst naar dat plan als dé manier om de veiligheid van Amerikaanse data te verzekeren.

De senatoren reageren wantrouwig op dit idee, dat ‘te veel achterdeuren’ zou kunnen hebben. Het probleem is, zoals Chew bevestigt, dat Chinese ingenieurs ondanks Project Texas nog steeds aan de data kunnen omdat het bedrijf werkt met ‘globale onderlinge uitwisselbaarheid’. Zolang medewerkers van ByteDance toegang hebben tot bepaalde gegevens, is het voor de Amerikaanse politici moeilijk om te geloven dat de Chinese overheid die niet heeft.