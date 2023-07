Elon Musk zinspeelt op ander Twitter-logo: is de vogel bijna gevlogen?

‘Binnenkort zullen we afscheid nemen van het merk Twitter en, geleidelijk, van alle vogels’. Dat bericht plaatste Twitter-eigenaar Elon Musk in het weekend op zijn eigen socialemediaplatform. Niet veel later zinspeelde hij op het inwisselen van het blauwe vogellogo voor een X.

X is het bedrijf waar Twitter in is opgegaan, kort nadat Musk de berichtendienst had gekocht. Als bedrijfsnaam bestaat Twitter daardoor juridisch al niet meer. ‘Als er een goed genoeg X-logo wordt gepost, maken we het morgen wereldwijd live’, meldde Musk in een nieuw bericht. Daarna postte hij een afbeelding van een flikkerende X, maar gaf daarbij geen commentaar.

Musk heeft al eens het idee uitgesproken om van Twitter een alles-app te maken waarmee gebruikers betalingen kunnen verrichten, chatten, nieuws lezen, spelletjes spelen en shoppen. Daarbij noemde hij ook de naam X. Tegelijk reageerde Musk al eens positief op een idee om al zijn bedrijven als Tesla, SpaceX, Boring Company en Twitter onderdeel te maken van één nieuw bedrijf met de naam X.

Onder Musk werd het logo overigens al eens (kortstondig) veranderd. In april was in plaats van een blauw vogeltje een hond te zien, een Shiba Inu. Die hond is het merk van cryptomunt dogecoin, waarvan de marktwaarde na de logoverandering met maar liefst vier miljard dollar steeg.