Europese Commissie wil algoritme X inzien

De Europese Unie wil een onderzoek voeren naar recente veranderingen op X, het voormalige Twitter. Het onderzoek komt er na klachten dat X zich moeit in de Europese politiek.

De Europese Commissie heeft X, en diens baas Elon Musk, gevraagd om interne documenten over het aanbevelingsalgoritme te overhandigen. De Europese regulator wil ook toegang tot informatie over hoe het sociale netwerk zijn postjes modereert of versterkt.

X/Twitter lag al langer onder een vergrootglas, maar deze nieuwe stappen volgen op klachten van Duitse politici over het algoritme in dat land. X zou daar extreemrechts promoten in aanloop van de verkiezingen op 23 februari. Elon Musk zelf heeft zich al uitgesproken als een fan van Alternative für Deutschland (AfD), de Duitse extreemrechtse partij. Het idee dat Musk zijn platform zou gebruiken om hen een zetje te geven, valt dus niet volledig uit de lucht. Hij streamde vorige week ook al een lang interview met een van de leiders van AfD, Alice Weidel.

Vorige week vroeg Damian Boeselager, een Europees parlementslid, ook al schriftelijk aan de Europese Commissie om na te kijken of het sociale medium voldoet aan de transparantie-eisen van de EU. ‘Er zijn aantijgingen dat Musk zijn eigen tweets algoritmisch promoot. De man kan gek zijn maar het is oneerlijk als hij versterkt wie naar hem moet luisteren’, aldus Boeselager aan de Financial Times.