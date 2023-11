Ex-werknemer: ‘Facebook en Instagram doen te weinig om kinderen veilig te houden’

Voor een commissie in de Amerikaanse Senaat getuigt een voormalig werknemer van Meta dat het bedrijf zeer goed wist hoe schadelijk Facebook en Instagram zijn voor jongeren. Hij zegt dat het bedrijf telkens geen stappen nam om hen beter te beschermen.

Arturo Bejar werkte van 2019 tot 2021 rond welzijn op Instagram. Daarvoor was hij director of engineering voor het Protect and Care team van Facebook tussen 2009 en 2015. Hij deed zijn uitspraken voor een commissie rond privacy, technologie en wetgeving in de Amerikaanse Senaat, specifiek in een sessie rond mentale gezondheid van jongeren, waar in de VS nu wetgeving rond in de maak is.

Bejar onthult op zich geen nieuwe informatie, maar bevestigt wel dat Meta keer op keer wist hoe schadelijk haar platformen zijn, en daar te weinig stappen rond ondernam.

Zo zegt Bejar dat hij tijdens zijn werk voor Meta meermaals met het topmanagement van het bedrijf, inclusief CEO Mark Zuckerberg, had gesproken over het onderwerp en dat ze hem steunden in het werk. Maar telkens werd wel besloten om de problemen in kwestie niet aan te pakken.

Ongewenste seksuele toenadering

Op die problemen kon hij ook cijfers plakken. 51 procent van de gebruikers van Instagram had in de afgelopen zeven dagen een ongewenste ervaring had, stond in een interne mail uit 2021. Van die groep had 24,4 procent van alle 13 tot 15-jarigen ongewenste seksuele avances gekregen op Instagram. Volgens Reuters zei Bejar tijdens zijn getuigenis ook dat zijn eigen dochter van 16 vrouwonvriendelijke commentaren en obscene foto’s ontving, zonder dat Instagram de juiste tools had om die slechte ervaringen te rapporteren bij het bedrijf zodat er iets kon ondernomen worden.

Het betoog van Bejar komt er op neer dat Meta zeer goed wist hoe gevaarlijk haar platformen zijn, maar dat het te weinig middelen voorziet voor gebruikers om dat aan te pakken. Het bedrijf kende de cijfers, maar deed daar weinig aan.

Meta nuanceert, opnieuw

Meta zegt intussen in een verklaring aan Reuters dat het toegewijd is aan het beschermen van jonge mensen online en het wijst onder meer naar de bestaande tools om schadelijke inhoud te melden. ‘Elke dag werken talloze mensen binnen en buiten Meta er aan om jonge mensen online veilig te houden. Dit werk gaat door,’ zegt het bedrijf.

Dat is een antwoord dat Meta elke keer geeft als, voor de zoveelste keer, uitlekt dat het bedrijf amper stappen onderneemt tegen misbruik. In 2021 al kon de Wall Street Journal interne communicatie inkijken waarin stond dat het bedrijf wist dat Instagram tienermeisjes een laag zelfbeeld gaf, inclusief eetstoornissen en zelfmoordneigingen. Het bedrijf zweeg daarover naar de buitenwereld tot die feiten door de krant publiek werden gemaakt.

Zo zijn er de afgelopen jaren talloze incidenten geweest. Ook rond oplichting of haat op het platform, vaak in de vorm van betaalde advertenties. Meta verdient op die manier aan de schadelijke inhoud waar ze zegt tegen te strijden. Elke keer het daarover gaat zegt Facebook dat het hard werkt aan veiligheid en zwaait het met cijfers over verwijderde valse accounts en andere zaken. Tegelijk is de kans groot dat wie Facebook opent, opnieuw een poging tot oplichting te zien krijgt.