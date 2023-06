Groot deel Reddit-platform plat na gebruikersprotest

Meer dan 7.000 subreddits zijn momenteel onbereikbaar door een protestactie. Wat is er aan de hand?

Meer dan zevenduizend subreddits, waaronder enkele van de populairste op het platform zoals r/funny, r/gaming en r/music, zijn momenteel onbereikbaar. De moderatoren van de fora hebben hen privaat gemaakt uit protest tegen enkele aanpassingen die Reddit wil doorvoeren. De bazen van de site hebben onlangs de kosten voor het gebruik van hun API’s stevig opgetrokken, waardoor enkele geliefde apps zoals Apollo, niet meer werken.

Nieuwsaggregator

Reddit is een van de populairste sociale platformen op het huidige internet. De site werkt als een zeer groot forum, met ‘subreddits’ rond bepaalde onderwerpen. Geregistreerde gebruikers posten er nieuws en andere content die ze over die onderwerpen verzamelen op het web. Heel specifiek voor Reddit is ook dat iedereen een ‘subreddit’ kan starten. Dat kan gaan over heel brede onderwerpen zoals r/todayilearned tot erg niche subreddits, die allemaal door de gebruikers zelf worden beheerd.

En laat die gebruikers momenteel het recht in eigen handen nemen. Als protest tegen een nieuwe prijszetting voor het gebruik van Reddits API, gaan de meeste deelnemende subreddits van 12 tot 14 juni op zwart. Sommigen zullen privaat blijven tot Reddit de aanpassingen terugdraait.

Apollo en OpenAI

Aan de grond van al dat protest ligt namelijk een beslissing om de API van Reddit minder toegankelijk te maken. Die was tot nog toe gratis, en dat leidde onder meer tot een reeks apps die elk hun functionaliteit toevoegden aan het forum. Een van de populairder was bijvoorbeeld Apollo, een mobiele app die het makkelijker en sneller moest maken om Reddit te gebruiken. Door veranderingen aan de API-prijzen stopte die app er vorige week mee. Op Twitter zei de maker dat het vanaf nu 20 miljoen dollar per jaar zou kosten om de app te laten draaien.

De prijsaanpassingen worden door veel gebruikers dan ook gezien als een manier van de bazen om Twitter achterna te gaan en met enkele klungelige maatregelen meer geld in het laatje te brengen, bijvoorbeeld door gebruikers naar de eigen mobiele app te trekken.

Er lijkt echter nog iets meer aan de hand. Als een van de grootste (Engelstalige) fora ter wereld is Reddit ook een belangrijke bron van informatie om bijvoorbeeld generatieve AI te trainen. De eigenaars van het platform zien met lede ogen aan hoe bedrijven als OpenAI ‘hun’ content gebruiken om hun software te bouwen. ‘Het Reddit corpus van data is erg kostbaar, en we hoeven die waarde niet zomaar gratis weg te geven aan de grootste bedrijven ter wereld’, zei Steve Huffman, oprichter van Reddit, daar in april nog over aan de New York Times. Door nu een prijs op de API te zetten, lijkt Reddit zich dus ook klaar te maken voor mogelijke toekomstige verzoeken rond AI-training of, als dat er van komt, voor rechtszaken rond het illegaal scrapen van informatie.