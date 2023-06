Instagram laat je Reels downloaden

Instagrammers kunnen voortaan publieke Reels downloaden om elders te delen. Wel hangt er een watermerk aan de video.

De functie is al langer beschikbaar bij concurrent TikTok, waardoor virale filmpjes vlot hun weg vinden op andere social media, met verwijzing naar TikTok zelf. Instagram doet nu hetzelfde.

Op dit moment wordt de functie in de VS uitgerold via een extra download-knop wanneer je de reel wil delen. Dat kan wel enkel voor publieke accounts en wie zo’n account heeft kan wel instellen dat je reels niet downloadbaar zijn. Of en wanneer de functie naar Europa komt is nog niet duidelijk.