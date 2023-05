Mastodon past zich aan om meer Twitter-vluchtelingen te strikken

Decentrale socialenetwerksite Mastodon past zijn registratiesysteem aan. Bedoeling is om de instapfase eenvoudiger te maken en zo een aantrekkelijker alternatief te vormen voor Twitter.

Mastodon is een gedecentraliseerd sociaal netwerk dat al even bestaat, maar sinds eind 2022 een hele reeks nieuwe gebruikers aantrekt. Die rush komt min of meer overeen met de overname van Twitter door Elon Musk, en de daarmee gepaard gaande veranderingen en chaos.

Op enkele maanden tijd groeide het netwerk van enkele honderdduizenden naar ondertussen acht miljoen gebruikers. Dat is veel voor het netwerk, maar nog altijd een pak minder dan de paar honderd miljoen gebruikers van Twitter. Mastodon zou dus best nog kunnen groeien, schrijft oprichter Eugen Rochko in een blogbericht. Rochko meldt dat veel gebruikers de bestaande procedure om te registeren erg verwarrend vonden. Wie voor het eerst bij Mastodon aanmeldt, moet namelijk een server kiezen, iets wat bij de meeste andere sociale media niet aan de orde is. En dat is een stap waar veel mensen over lijken te struikelen, schrijft hij.

Mastodon draait gedecentraliseerd, wat betekent dat iedereen die dat wil, zijn of haar eigen server kan opstarten en beheren. Dat systeem blijft, maar nieuwe gebruikers kunnen nu standaard een server kiezen die door de organisatie van Rochko gerund wordt. Dat moet het makkelijker maken om in het systeem te stappen, zeker nu andere alternatieven zoals Bluesky ook massaal Twitter-vluchtelingen beginnen af te snoepen.

Non-profit

De nieuwe manier van onboarding brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Mastodon is een non-profit, en Rochko heeft altijd plechtig beloofd geen geld aan te nemen van venture capitalists of, pakweg, automiljardairs om het netwerk te helpen groeien. Dat betekent ook dat er niet super veel geld is: Mastodon draait momenteel vooral op Patreon-steunbetuigingen.

Als Rochko sterker wil groeien om decentrale platformen breder ingang te laten krijgen, dan gaat hij ook zwaardere servers moeten beheren om al die nieuwe gebruikers zelf te hosten. En servers kosten geld. Mastodon zal de komende maanden dus de balans moeten vinden tussen de ideologie en de drang naar groei.