Mastodon wordt een non-profit

Het decentrale berichtennetwerk Mastodon gaat een non-profitorganisatie oprichten in de Europese Unie. Dat heeft oprichter Eugen Rochko gemeld.0

Mastodon is een van de (vele) berichtendiensten die de voorbije maanden in de belangstelling kwamen als alternatief voor Twitter/X. De dienst onderscheidt zich door haar openbron en decentraal karakter. Gebruikers kunnen kiezen welke server ze gebruiken, of er zelf een oprichten.

De dienst staat nu nog onder het leiderschap van de oprichter, Eugen Rochko, maar die bedrijfsstructuur, met één eigenaar, zal dus veranderen. Rochko wil naar eigen zeggen vermijden dat Mastodon door een enkel individu gecontroleerd of bezit is, omdat dat niet strookt met de visie achter het decentrale platform. Verschillende delen van de organisatie worden dan ook ondergebracht in een nieuwe juridische identiteit, een Europese non-profit. Rochko wordt daarvan niet de CEO. Hij wil zich meer gaan focussen op productstrategie.

Het lijkt vooral te gaan om een juridische ingreep. Het hoofdkantoor blijft in Europa en ook de gebruikerservaring zal niet meteen veranderen. De servers mastodon.social en mastodon.online (momenteel de servers die door het platform zelf worden gehost), blijven ook in die capaciteit werken. Het dagelijkse beheer komt daarbij in handen van de non-profit. De Amerikaanse non-profit voor Mastodon die in 2024 werd opgericht voor fondsenwerving, blijft ook bestaan.