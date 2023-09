Meta lanceert ‘Kanalen’ voor Whatsapp: wat zijn dat precies?

Meta Platforms, het moederbedrijf achter Whatsapp, lanceert de nieuwe functie ‘Kanalen’ in zijn applicatie. Kanalen zijn chat-ruimtes waarin de beheerders van dat kanaal hun achterban op de hoogte kunnen houden in de vorm van chatberichten.

Whatsapp Kanalen is dus een nieuwe manier om je volgers snel te voorzien van updates. De Kanalen worden beheerd door personen of organisaties en zijn gelijkaardig aan de Whatsapp Community’s die er voorheen al waren. Alleen zijn er een paar belangrijke verschillen voor de privacy van de gebruikers. Bij de Community’s moést je worden toegevoegd aan de chat-groep, bij Kanalen kan je wel zelf intekenen. Maar in tegenstelling tot bij de Community’s zijn de profielfoto en het telefoonnummer van zowel de beheerder als zijn volgers niet zichtbaar voor de anderen. Kanaalbeheerders kunnen daarbovenop nog extra privacymaatregelen nemen, zo bestaat er een optie om het screenshotten van berichten of het doorsturen ervan te blokkeren.

Hoe werken kanalen?

Beheerders kunnen een kanaal aanmaken waarin ze berichten sturen naar hun achterban. Bekenden als Mark Zuckerberg, Olivia Rodrigo of het muziektijdschrift Billboard deden dat al, maar binnenkort zal iedereen zo’n kanaal kunnen aanmaken. Eens aangemaakt, kan de beheerder kiezen of het kanaal vrij toegankelijk is of of je een uitnodiging nodig hebt.

In het kanaal zelf kan de beheerder dus updates versturen naar zijn volgers, waarop die slechts beperkt kunnen reageren. Enkel met de welbekende emoji’s. De berichten blijven vervolgens 30 dagen staan, waarna ze automatisch verwijderd worden.

© Meta

Waar vind ik kanalen?

Onderaan in de applicatie zal bij de nieuwste versies van Whatsapp een tabblad komen met de naam ‘Updates’. Daar verschijnt een overzicht van alle kanalen die je volgt. Omdat Whatsapp Kanalen wereldwijd uitrolt, is het mogelijk dat de nieuwste feature niet onmiddellijk beschikbaar is. Maar via deze wachtlijst wordt je op de hoogte gehouden.