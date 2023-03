Meta schrapt opnieuw 10.000 banen

Het bedrijf achter Facebook, Instagram en Whatsapp gaat na een eerste ontslagronde vorig jaar opnieuw tienduizend banen schrappen. Tegelijk schrapt het vijfduizend openstaande vacatures.

Over de tweede grote ontslagronde wordt al enkele weken gespeculeerd op basis van bronnen binnen het bedrijf, maar vandaag komt Meta zelf met de bevestiging. In november vorig jaar schrapte het bedrijf al eens 11.000 jobs.

Gelijk met de ontslagronde zegt Meta dat een aantal projecten met lage prioriteit worden geschrapt. Vlak voor de bekendmaking klonk het onder meer dat ondersteuning voor NFT’s op Facebook en Instagram zou worden teruggeschroefd.

Dat Meta moet herstructureren is geen verrassing. De schijnbaar eindeloze groei kreeg vorig jaar een flinke deuk. De nettowinst halveerde en de beurswaarde kelderde, dit nadat het bedrijf zich volledig ging toeleggen op een eigen metaverse, die vooralsnog weinig geld oplevert.

CEO en oprichter Mark Zuckerberg gaf eerder al aan dat 2023 het jaar van efficiëntie zou worden. In een post op Facebook verwijst hij daar naar om de ontslagronde bekend te maken. Wie ontslagen zal worden, zal dat in de komende maanden te horen krijgen, in sommige gevallen kan dat tot eind dit jaar duren.