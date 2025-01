Meta vervangt beleidstopman Nick Clegg door Trump-aanhanger

Nick Clegg stopt na ruim zes jaar als president of global affairs bij Meta. De man die de schandalen van het bedrijf moest goedpraten, vertrekt vlak voor Trump aan zijn nieuwe ambtstermijn begint. Zijn opvolger is een conservatieve stem in het bedrijf.

Clegg kwam in oktober 2018 aan boord en dat was toen een opmerkelijke overstap. De Brit was van 2010 tot 2015 vicepremier in de Britse regering Cameron. Van 2007 tot midden 2015 was hij ook de partijleider van de Liberal Democrats. Nadien trok hij naar naar de VS waar hij voor Meta (toen nog ‘Facebook’) vicepresident global affairs and communication werd. In 2022 werd hij president global affairs voor het bedrijf.

‘Nu het nieuwe jaar begint, zie ik dat dit het juiste moment is om te vertrekken uit mijn rol als President, Global Affairs bij Meta.’ Aldus Clegg in een afscheidsbericht op X. Hij omschrijft zijn jaren bij het bedrijf als ‘an adventure of a lifetime’ waarbij hij ook benadrukt dat innovatie hand in hand kan gaan met toenemende transparantie en aansprakelijkheid.

Conservatieve opvolger

Dat Clegg opstapt drie weken voor Donald Trump opnieuw president van de VS wordt, lijkt geen toeval. Zo wordt hij opgevolgd door Joel Kaplan. Kaplan werkte onder president Bush in het Witte Huis, onder meer als beleidsassistent. In 2011 werd hij aangenomen door Facebook als vicepresident public policy voor de VS, net om de relatie met de Republikeinen te verbeteren.

Tijdens de eerste ambtstermijn van Trump was Kaplan bij Facebook een stem van de rechterzijde. Hij liet het algoritme van Facebook veranderen omdat hij vond dat het Republikeinse boodschappen benadeelde. Kaplan steunde ook de aanstelling van Brett Kavanaugh als opperrechter op het moment dat die werd beschuldigd van verkrachting.

Alles bij elkaar lijkt het er op dat Clegg’s vertrek niet zo spontaan is, maar onder druk van Meta zelf gebeurt om hem te vervangen door iemand met goede relaties bij de Republikeinen en Trump.

Geleerd van Musk

Dat laatste is nodig om het bedrijf uit woelig water te houden. Tijdens zijn eerste ambtstermijn was de relatie met Facebook/Meta zeer woelig. Zo verwijderde het bedrijf posts van de toenmalige president rond Covid-19 omdat ze tegen het beleid voor desinformatie gingen. Begin 2021 werden zijn accounts op Facebook en Instagram ook geschorst door het bedrijf, dat was in de nasleep van de mislukte staatsgreep door aanhangers van Trump.

Maar intussen zijn we vier jaar verder en wordt Trump opnieuw president, met techondernemer Elon Musk aan zijn zijde. Musk heeft zwaar ingezet op Trump, voerde mee campagne en deelde miljoenen uit aan wie beloofde op hem te stemmen. Daarin werd Musk beloond, zo is Jared Isaacman de toekomstige topman van de NASA een man die nauwe banden heeft met Musk.

Meta beseft dat het weinig andere keuze heeft dan op een goed blaadje te staan bij Trump als het de komende vier jaar wil doorkomen. Voor de herverkiezing liet oprichter en CEO Mark Zuckerberg nog weten dat hij voor deze verkiezingen geen van de kandidaten zou steunen. Vorige maand raakte bekend dat zijn bedrijf alsnog één miljoen dollar ging schenken aan een inauguratiefonds voor Trump, na een etentje tussen de twee in november.

Alles bij elkaar lijkt het er sterk op dat Meta heeft geleerd van de gok van Elon Musk en beseft dat het maar beter niet te lastig kan doen tegenover Trump. Het alternatief is in het beste geval door Trump te worden uitgescholden, maar waarschijnlijk ook tegenwerking krijgen van de man die in de VS aan de knoppen zit. Op een moment dat Meta in een AI-race zit met de rest van de techsector, inclusief Grok van Elon Musk, is dat geen strijd die het zich kan veroorloven.