Meta zet in op AI-accounts op sociale media

Meta zet de komende jaren op grote schaal in op AI-accounts. Die moeten volledig geautomatiseerd content gaat plaatsen op de socialemediadiensten van het bedrijf, zoals Facebook en Instagram.

Dat meldt Connor Hayes, hoofd van de AI-afdeling van Meta, in een gesprek met The Financial Times. AI-accounts zijn op Facebook en Instagram niet helemaal nieuw, want het Amerikaanse techbedrijf van Mark Zuckerberg experimenteert er al langer mee. Zo is er een AI-account beschikbaar dat zich opwerpt als datingcoach, terwijl er ook een AI-account bestaat dat zich voordoet als een gepensioneerde textielhandelaar.

AI Studio

Daarnaast bracht Meta vorig jaar AI Studio uit, waarmee gebruikers zelf AI-personages kunnen creëren en een persoonlijkheid op maat kunnen geven. Connor Hayes meldt dat er daarvan inmiddels honderdduizenden zijn gecreëerd.

In samenwerking met Dutch IT Channel.