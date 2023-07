Noorwegen verbiedt gerichte advertenties op Facebook en Instagram

De Noorse toezichthouder voor bescherming van persoonsgegevens legt een tijdelijk verbod op aan Meta Platforms om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen op Facebook en Instagram.

Bij die gerichte reclames worden advertenties geplaatst op basis van het internetgedrag van gebruikers en dat is volgens toezichthouder Datatilsynet illegaal en een inbreuk op privacy.

Het verbod gaat in op 4 augustus en zal in eerste instantie drie maanden duren. Als Meta zich niet houdt aan het verbod riskeert het bedrijf een boete van maximaal 1 miljoen Noorse kroon per dag, omgerekend 89.000 euro. De privacywaakhond benadrukt wel dat Facebook en Instagram als platformen niet worden verboden in Noorwegen. Volgens onderzoek heeft 82 procent van de volwassen bevolking in Noorwegen een Facebookaccount en 65 procent een Instagramaccount.

Meta volgt de activiteiten van gebruikers van Facebook en Instagram, hun interesses en wat ze publiceren. Op basis daarvan krijgen zij dan reclames te zien. Datatilsynet zegt dat gebruikers hierdoor ook beperkt worden in de informatievoorziening omdat Meta bepaalt welke reclames zij te zien krijgen en welke niet. Ook zouden die gepersonaliseerde reclames bestaande vooroordelen kunnen versterken, aldus de waakhond.

Honderden miljoenen

Overigens mag Meta nog wel dat soort reclames laten zien aan de hand van gegevens die gebruikers zelf in hun eigen biografie op Facebook en Instagram schrijven. Ook mag Meta dat doen als gebruikers daar zelf expliciet goedkeuring voor geven.

De Europese privacytoezichthouder EDPB bepaalde in december dat Meta alleen nog maar gepersonaliseerde advertenties mag tonen als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens. Meta heeft wel verschillende wijzigingen aangebracht, maar volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie houdt het bedrijf zich nog steeds niet aan de regels. Meta kreeg eerder al Europese boetes van honderden miljoenen euro’s voor privacyschendingen.