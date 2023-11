PlayStation stopt met X/Twitter-integratie

PlayStation consoles kunnen vanaf volgende week niet meer doorposten op X, het voormalige Twitter. Eerder stopte ook Xbox, de console van Microsoft, met links naar het platform.

Bedoeling van de ‘share’ knop op PlayStation 4 en 5 consoles is om een snelle manier te hebben om screenshots en clipjes van je spelervaring te delen met vrienden. Dat zal dus niet langer gaan via Twitter/X. Sony meldt zelf dat de integratie vanaf volgende week, 13 november 2023, wegvalt. Je zal via de consoles ook niet langer naar X kunnen surfen.

Sony zegt er niet bij waarom het die integratie weghaalt, maar de kans zit erin dat het met de verhoogde prijs van de X API te maken heeft. Sinds Elon Musk vorig jaar het sociale medium overnam, heeft hij veel aanpassingen doorgevoerd, waaronder het optrekken van prijzen voor derde partijen die de API van Twitter willen gebruiken, bijvoorbeeld om consolespelers hun screenshots te laten doorposten.

Sony is dan ook niet de eerste om zijn integratie op te zeggen. Eerder deed Microsoft hetzelfe voor zijn Xbox consoles, en ook een roleplay game als World of Warcraft heeft niet langer een X-integratie.