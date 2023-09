T2 wordt Pebble: hét AI-gestuurde alternatief voor X/Twitter?

Tot voor kort heette Pebble nog T2. Het sociale mediaplatform hoopt echter met een nieuwe naam, en wat hulp van AI, de concurrentie aan te gaan met X (voorheen Twitter). Deze week opent het sociale netwerk officieel de deuren voor een wereldwijd publiek.

Pebble, niet de smartwatch, is een sociaal netwerk dat werd opgericht door huidige CEO Gabor Cselle, Sarah Oh en Mike Greer. Cselle verkocht in het verleden al zijn bedrijven aan Twitter en Sarah Oh is dan weer de voormalige mensenrechtenadviseur van datzelfde Twitter. Zijn investeringen haalt Pebble onder andere bij Katherine Maher, voormalig CEO van Wikipedia.

Tussen een reeks gegadigden zoals Meta’s Threads, Bluesky (van voormalige Twitter-oprichter Jack Dorsey) en openbronplatform Mastodon, hoopt Pebble nu dé succesformule in handen te hebben om X/Twitter het vuur aan de schenen te leggen. Alleen zal dat wellicht pas blijken binnen enkele jaren want T2, nu Pebble, moet zijn eerste verjaardag nog vieren. Tot voor kort was de korteberichtendienst zelfs niet publiek toegankelijk. Alleen gebruikers die zich vooraf aanmeldden voor de bèta-versie, konden het platform al verkennen. Toen T2 deze week omgedoopt werd tot Pebble, telde het platform een bescheiden vijftienduizend-tal gebruikers.

Soort van Twitter, maar met AI

Over de werking en zelfs lay-out van Pebble valt weinig te zeggen. Het lijkt gewoon opvallend veel op X/Twitter. Pebble is net als X gebaseerd op het verspreiden van korte berichten aan je volgers. Die kunnen op hun beurt dan liken, retweeten of antwoorden. Pas bij de lancering, voor het grote publiek dan toch, komt Pebble met een nieuwe functie: AI-gegenereerde berichten. En als die goed werken, kunnen ze zich misschien wel eens écht onderscheiden van X.

De door AI geschreven berichten vinden gebruikers terug onder het tabblad ‘Ideeën’. Daar kan men klikken op het gloeilamppictogram, waarna Pebble zelf berichten voorstelt die gebruikers kunnen posten. De AI-tool kan overigens ook gebruikt worden om automatische antwoorden te schrijven op de posts van anderen. Hoe werkt dat precies? De nieuwe AI-functie baseert zijn berichten of antwoorden op jouw eerdere activiteiten, berichten of interactie met andere gebruikers.

Pebble hoopt met zijn door AI-gegenereerde berichten bij te dragen aan een ‘vriendelijkere, veiligere en leukere sociale ervaring’. Het erkent ook de risico’s van artificiële intelligentie, daarom zorgt het ervoor dat de AI nooit de bovenhand kan nemen. Gebruikers kunnen de suggesties van de AI-tool ook te allen tijde bewerken of negeren.