Telegram start met verificatie via derden

De berichtendienst heeft een ‘third party’ verificatiemethode geïntroduceerd voor publieke figuren en organisaties. Dat moet onder meer oplichting en scams voorkomen waarbij accounts zich voordoen als bekende mensen.

De nieuwe methode zit in de eerste update van Telegram voor 2025. ‘Op Telegram kunnen publieke figuren en organisaties zich laten verifiëren, zodat gebruikers snel de officiële bron kunnen vinden,’ zo schrijft het platform in een mededeling. ‘Om de transparantie verder te verbeteren, kunnen officiële externe dienstverleners nu extra verificatiezegels toewijzen aan gebruikers en chats.’

Logootje

De verificatie door derden is niet hetzelfde als de vinkjes die Telegram al langer uitreikt aan publieke figuren organisaties. Wanneer een account of chat via een derde partij is geverifieerd, verschijnt een klein logo van de verificatiedienst voor de naam. Dat is een ander logo per dienst, wat het wel wat ingewikkeld maakt. Je kan verdere uitleg over de verificatie krijgen door het profiel in kwestie aan te klikken. Alleen dienstverleners die door Telegram zelf zijn goedgekeurd, kunnen als derde partij chats en profielen verifiëren.

