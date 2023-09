Telegram wil een ‘super-app’ à la WeChat worden

Dat Elon Musk zijn X wil uitbreiden tot een app waarmee zowat alles in hetzelfde programmaatje kan gebeuren, is welbekend. Het Chinese WeChat ging hem daarin al voor. Maar in de schaduwen is er ondertussen nog zo’n ‘super-app’ aan het groeien uit berichten-app Telegram.

Met zijn 800 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft berichten-app Telegram de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt. Met zijn kanalen groeide de app al uit van een chatdienst als alle andere (met misschien betere encryptie) tot een de facto sociaal netwerk, maar het bedrijf erachter – van Russische broers Nikolai en Pavel Doerov, die eerder ook het Russische sociaal netwerk Vkontakte op poten zetten – heeft nu zijn zinnen gezet op een bredere ecosysteemstrategie.

Toekomstige versies van Telegram zullen ‘mini-apps’ dragen, die met programmeertaal JavaScript kunnen worden ontwikkeld door derde partijen. Daarvoor werkt Telegram nu samen met TON Foundation, een Zwitserse nonprofit die gedecentraliseerde toepassingen maakt via een eigen blockchain, en Tencent, de Chinese eigenaar van super-app WeChat. Het is aan die laatste dat Telegram zijn toekomstige model ontleent: een app worden die gebruikers niet alleen aantikken om berichten te sturen, maar er tijdens datzelfde bezoek ook andere dingen mee doen. Zoals online aankopen doen, betalingen uitvoeren of games spelen. Nu al biedt Telegram goed beveiligde betalingen aan via cryptotechnologie onder de noemer ‘Bot Payments’.