TikTok herstelt diensten in VS na ‘garantie’ van Trump

TikTok is bezig zijn diensten in de Verenigde Staten te herstellen nadat de populaire video-app bijna een dag niet beschikbaar was in het land. Het bedrijf zegt dat toekomstig Amerikaans president Donald Trump heeft beloofd een uitvoerend bevel uit te vaardigen om de app opnieuw operationeel te maken in de Vs

In een bericht op X bedankte TikTok Trump omdat hij internetproviders en appstores had verzekerd de voorziene zware straffen niet op te leggen. Een recente wet die het platform aan banden moest leggen, voorziet boetes tot 5.000 dollar per gebruiker voor appstores.

Het socialemediaplatform was zondag niet langer beschikbaar voor zijn 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, nadat een wet van kracht was geworden die de voortzetting van de app verbood. TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. De VS vrezen dat de gegevens van Amerikanen door Chinese functionarissen worden misbruikt. De website van TikTok in de VS was later op de dag al voor een aantal Amerikaanse gebruikers weer online.

Eerder zondag liet de aanstaande president Donald Trump weten dat hij van plan is om maandag een bevel uit te vaardigen waardoor die wet pas over negentig dagen van kracht wordt. ‘We gaan met president Trump aan een langetermijnoplossing werken om TikTok in de Verenigde Staten te houden’, liet het bedrijf weten.

ByteDance heeft tot nu toe geweigerd om het succesvolle platform te verkopen, dat tien jaar geleden werd gelanceerd. Aankomend president Trump liet zondag evenwel weten dat hij van het bedrijf graag een joint venture wil maken die voor 50 procent in Amerikaanse handen is. Sinds enkele jaren heeft het bedrijf ook een deal met Oracle onder druk van de Amerikaanse regering waardoor data van Amerikaanse gebruikers via servers van Oracle loopt.