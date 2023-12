TikTok investeert 12 miljard dollar in Europese datacenters

TikTok wil de komende tien jaar een bedrag van 12 miljard euro investeren in Europa. Het gaat onder meer om datacenters in Ierland en Noorwegen, waarin het social media-platform data van zijn Europese gebruikers wil onderbrengen.

Het Chinese social media-platform kondigde in maart al Project Clover aan, waar de nu aangekondigde investeringen deel van uitmaken. Project Clover is gericht op het wegnemen van zorgen van Europese overheden.

Een belangrijk focuspunt hierbij is lokale dataopslag met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR). In de VS bestaat een tegenhanger van Project Clover gericht op de Amerikaanse markt: Project Texas.

Datacenters op Europese bodem

Om dit mogelijk te maken wil TikTok inzetten op datacenters op Europese bodem. Zo beschikt het bedrijf sinds deze week over een locatie in Noorwegen waar het een datacenter wil bouwen. Het is nog bezig met de overname van twee andere gebouwen op dezelfde locatie. Gecombineerd moeten de drie gebouwen het grootste datacenter van Europa vormen. Daarnaast wil TokTok meer investeren in twee datacenters waarover het al langer beschikt in Ierland.

Ook kondigt TikTok aan NCC Group in te schakelen om de integriteit van haar plannen te toetsen. NCC Group is eigenaar van het Nederlandse Fox-IT.