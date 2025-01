Trump: ‘Als Elon Musk het wil, mag hij TikTok kopen’

Als Elon Musk, de baas van onder meer X en Tesla, en nu ook raadgever van de Amerikaanse president Donald Trump, het wil, dan mag hij TikTok kopen. Dat heeft Trump dinsdag gezegd in het Witte Huis.

De toekomst van de app in de Verenigde Staten is de laatste dagen onzeker geworden, maar als Musk er iets voor voelt om het platform van het Chinese bedrijf ByteDance te kopen, dan gaat Trump ermee akkoord. Het socialemediaplatform ging zondag even ‘op zwart’ voor de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, nadat een wet van de administratie-Biden van kracht was gegaan die de app verbood.

‘Of Larry Ellison’ (Oracle)

De wet was aangenomen omdat in de Verenigde Staten wordt gevreesd dat China de gegevens van Amerikanen misbruikt. Trump heeft op de eerste dag in zijn ambt TikTok uitstel gegeven, waardoor de populaire app 75 dagen langer operationeel is in de VS. De Republikein suggereerde eerder dat wie de app overkoopt, ‘de helft aan de VS moet geven’, in ruil voor een licentie.

Ook Larry Ellison, de medeoprichter van Oracle, zou van Trump de app mogen kopen, klonk het dinsdag. Het softwarebedrijf levert gegevensopslag voor TikTok.