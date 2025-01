Trump ‘in gesprek met meerdere partijen over het kopen van TikTok’

De Amerikaanse president Donald Trump zegt met meerdere partijen in gesprek te zijn over de aankoop van TikTok. Hij verwacht binnen dertig dagen een beslissing te nemen over de toekomst van het populaire socialemediaplatform.

Eerder meldde National Public Radio (NPR) dat het Witte Huis Oracle en een groep externe investeerders zou hebben benaderd om de wereldwijde activiteiten van de video-app over te nemen. Tijdens een gesprek met verslaggevers in het presidentiële vliegtuig Air Force One vertelde Trump niet met oprichter Larry Ellison van softwarebedrijf Oracle te hebben gesproken over het kopen van TikTok.

De deal waar NPR over sprak houdt in dat ByteDance, de in China gevestigde eigenaar van TikTok, een minderheidsbelang in het bedrijf behoudt. Het algoritme, de gegevensverzameling en software-updates van de app komen onder toezicht te staan van Oracle, dat al de basis van de webinfrastructuur van TikTok levert, meldt NPR op basis van twee mensen die kennis hebben van de gesprekken.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof hield vorige week een wet in stand waardoor TikTok niet meer mocht worden gedownload van appwinkels, tenzij ByteDance een koper zou vinden voor de Amerikaanse onderdelen van TikTok. De wet was in april aangenomen vanwege zorgen dat TikTok een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid. De app verzamelt veel persoonlijke gegevens van gebruikers.

TikTok ging door het dreigende verbod vorige week zaterdag ‘op zwart’, maar een dag daarna konden sommige Amerikaanse gebruikers het socialemediaplatform weer gebruiken. President Donald Trump liet weten TikTok nog een aantal maanden langer de tijd te geven om aan een oplossing te werken. Dinsdag zei Trump open te staan voor een overname van TikTok door miljardair Elon Musk, als de X-eigenaar en belangrijke adviseur van Trump dat wil.

Censuurklachten

Los van de verkoopsprocedure klagen sommige Amerikaanse gebruikers intussen dat ze tekenen van censuur zien op het platform sinds de app weer beschikbaar is in de VS.

Zo melden sommige gebruikers dat ze minder livestreams zien en dat de zoekresultaten zijn beperkt. Ook zien Amerikanen meer waarschuwingen over desinformatie en verzoeken aan gebruikers om hun bronnen te controleren. TikTok stelt echter dit weekend geen aanpassingen te hebben gedaan.

Sommige gebruikers stellen dat TikTok, dat eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance, opmerkingen heeft verwijderd waarin zinnen als ‘Free Palestine’ en ‘Free Luigi’ stonden. Met Luigi wordt Luigi Mangione bedoeld, die ervan wordt verdacht de topman van UnitedHealthCare te hebben doodgeschoten. Dit soort opmerkingen zouden voorheen wel zijn toegestaan op het socialemediaplatform.

Komiek Pat Loller, die op TikTok 1,3 miljoen volgers heeft, vertelde dat een satirische video die hij had gemaakt over de nazigroet van Elon Musk tijdens de inauguratie eerst werd gemarkeerd als desinformatie. Daarna zou hij zijn beperkt in het delen van de video.

‘Ons beleid en onze algoritmes zijn in het weekend niet veranderd’, meldt TikTok tegenover persbureau Reuters. ‘We werken hard om onze activiteiten in de VS weer normaal te laten verlopen en verwachten enige tijdelijke instabiliteit terwijl we onze diensten herstellen. Dit kan invloed hebben op TikTok-functies of de toegang van gebruikers tot de app.’