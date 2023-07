Twitter beperkt het aantal tweets dat je kan lezen

Berichtendienst Twitter heeft een beperking ingevoerd voor het aantal berichten dat gebruikers op een dag kunnen lezen. Dat heeft eigenaar Elon Musk afgelopen weekend gemeld op het sociaal netwerk.

Betalende gebruikers kunnen maximaal 6.000 posts bekijken per dag. Voor niet-betalende gebruikers zette Twitter de limiet op 600 berichten. Nieuwe, gratis accounts kunnen voortaan zelfs nog maar 300 posts lezen.

Volgens topman Musk is de ingreep nodig ‘om extreme hoeveelheden datascraping (massale automatische dataverzameling, nvdr.) en manipulatie’ tegen te gaan, die het systeem zouden vertragen. Vrijdag had Twitter het om die reden voor mensen zonder account al onmogelijk gemaakt om berichten te lezen. Die maatregel zou weliswaar tijdelijk zijn, volgens de miljardair.

‘Probeer het later nog eens’

Veel Twitter-gebruikers meldden in het weekend storingen op het platform. Zo krijgen verscheidene mensen de boodschap ‘Sorry, maar je account is gelimiteerd. Wacht een ogenblik en probeer het vervolgens opnieuw’. Of dat te maken heeft met de aanpassingen aan de site, of gewoon betekent dat gebruikers hun daglimiet al bereikt hebben, is niet meteen duidelijk.

Tot nu toe rekende Twitter juist op de toegankelijkheid van posts om nieuwe gebruikers te lokken, bijvoorbeeld door mensen die interessante tweets naar niet-geregistreerde vrienden sturen.