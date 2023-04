Twitter zet gratis API uit, maar vergeet professionele versie te activeren

Twee maanden na de aankondiging is Twitter gestopt met haar gratis API. Het betalend alternatief is nog niet helemaal klaar, daardoor werken een aantal externe apps momenteel niet.

Twitter kondigde twee maanden geleden vrij onverwacht aan dat de gratis API wordt stopgezet in ruil voor een betalende versie. Die API’s zorgen er voor dat je geautomatiseerd tweets kan posten, wat nuttig is voor bots, maar ook voor tools die op gerichte tijden tweets uitsturen. Na wat onduidelijkheid liet Twitter verstaan dat er ook een gratis versie zou blijven, maar met slechts 1.500 tweets per maand. Voor wie vaker (geautomatiseerd) wil tweeten is het betalend.

Die dag is nu gekomen, de gratis versie is er mee opgehouden. Maar omdat de nieuwe gratis versie en de betalende API’s anders zijn, werkten heel wat toepassingen de afgelopen dagen niet. Zo kan het zijn dat apps waar je normaal inlogt met Twitter, dat nu niet meer kan. Tegelijk ondervinden apps als Echobox en Flipboard technische problemen om op Twitter te posten..

42.000 dollar per maand

Echobox, een tool om om berichten op ideale tijdstippen te posten, legt in een blog de situatie uit en is daar niet mals voor hoe Twitter (niet) communiceert en functioneert. Zo zijn er momenteel twee betalende opties: 50.000 tweets en 10.000 leesverzoeken (inkomende tweets binnenhalen in een app) voor honderd dollar per maand. Wie nog meer wil kunnen, betaalt meteen 42.000 dollar per maand.

In een blogpost zegt Echobox dat dat een ‘fabelachtig hoog bedrag’ is om onbeperkt te kunnen tweeten. Het wacht nog op bevestiging van Twitter, maar vreest dat het haar prijzen moet verhogen om dat te kunnen betalen elke maand.

Tegelijk merkt Echobox op dat de chaos bij Twitter compleet is. Zo werd de gratis API geschrapt, maar heeft het bedrijf nog steeds geen toegang tot de enterprise API, waarover het pas vorige week werd geïnformeerd en via een Google-formulier toegang moest vragen.

Geen communicatie

Echobox zegt dat het aan een oplossing werkt en spreekt daarbij van een ‘volledig gebrek aan communicatie van de kant van Twitter, zowel voor en nadat de toegang tot de API gebeurde voor talloze bedrijven. Dat heeft het nog complexer gemaakt.’ Het bedrijf zegt wel zo goed als klaar te zijn met een technische oplossing waardoor klanten terug op Twitter kunnen posten.

De hele hetze is een vrij goede illustratie van de chaos bij Twitter de afgelopen maanden. Nadat Elon Musk het bedrijf overnam en ongeveer drie vierde van het bedrijf werd ontslagen of zelf opstapte, communiceert het bedrijf nauwelijks nog, behalve via tweets van Musk zelf.

Dat is trouwens ook de regel voor journalisten. Wie de communicatiedienst van het bedrijf mailt, krijgt nu enkel een standaard kak-emoji als antwoord. Al moeten we nuanceren dat die dienst voor de komst van Musk ook weinig nuttige antwoorden gaf.

Musk zelf was de afgelopen week vooral bezig met het vervangen van het Twitter-logo door een foto van een Shiba Inu-hond, die wordt gebruikt in de satirische cryptomunt dogecoin. Intussen is het logo van Twitter wel weer terug, maar tijd om API-toegang en de communicatie daarrond fatsoenlijk te regelen was er schijnbaar niet.