Video-app TikTok: nu ook met alleen maar tekst

TikTok – je weet wel, die app die vooral bekend staat om korte video’s – krijgt een nieuwe optie. Gebruikers kunnen voortaan ook berichten plaatsen die uit louter tekst bestaan.

Het socialemediabedrijf spreekt op zijn website van een verbreding van de ‘opties voor makers om hun ideeën te delen en hun creativiteit te uiten’. TikTok-gebruikers kunnen bij het openen van hun camera in de app voortaan kiezen of zij foto, video of tekst willen gebruiken voor hun post. Als voor tekst wordt gekozen en een bericht is geschreven, dan kan de gebruiker de post verder aanpassen, bijvoorbeeld door geluid en een locatie toe te voegen.

TikTok viseert andere apps en diensten

De timing is opvallend en doet vermoeden dat TikTok toch ook een stukje richting Twitter – of is het nu X? – kijkt. TikTok hoopt zo allicht een aantal nieuwe gebruikers aan te trekken. Deze maand lanceerde TikTok ook al een eigen muziekstreamingdienst in Indonesië en Brazilië: hun tweede en derde grootste markt. TikTok Music wordt momenteel ook getest in Australië, Mexico en Singapore. Via die dienst valt TikTok dus ook onder meer Spotify en Apple Music aan.