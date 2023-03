Vlaams Parlement bant TikTok

Het Vlaams Parlement verbiedt TikTok op professionele computers en smartphones van parlementsleden, politieke medewerkers en de medewerkers van de diensten van het parlement. Dat is maandag beslist op het Uitgebreid Bureau.

De Vlaamse regering besliste eerder al de toegang tot TikTok onmiddellijk te blokkeren op de professionele toestellen van het personeel. Het Vlaams Parlement volgt die beslissing nu. Het verbod geldt voor alle toestellen waarvan het Vlaams Parlement de aankoop, het abonnement of het gebruik gedeeltelijk of helemaal betaalt. Voor persoonlijke toestellen die worden gebruikt voor professionele doeleinden, beveelt het Uitgebreid Bureau sterk aan om de app niet te installeren of te verwijderen.

TikTok overal onder vuur

TikTok is eigendom van het Chinese ByteDance en ligt onder vuur sinds het technologiebedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot de gegevens van Amerikaanse en Europese gebruikers. Steeds meer regeringen en parlementen verbieden TikTok op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel uit angst voor datadiefstal en spionage. Ook de federale en Waalse regeringen en de Europese Commissie, de Raad en het Parlement deden dat al.