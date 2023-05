WhatsApp maakt bewerken van verzonden berichten mogelijk

WhatsApp maakt het binnenkort mogelijk om reeds verzonden berichten te bewerken. ‘Of je nu een typfout wil corrigeren of extra context wil toevoegen aan je bericht: we geven je graag meer controle over je chats’, maakte de berichtendienst bekend.

Na de eerstvolgende update kunnen gebruikers berichten aanpassen door binnen het kwartier na verzending het bericht lang ingedrukt te houden en in het menu voor ‘Bewerken’ te kiezen. Naast aangepaste berichten staat duidelijk ‘Bewerkt’, zodat de ontvangers weten dat de boodschap is gecorrigeerd. Bij berichtendienst Slack en enkele andere alternatieven werkt dit al langer zo.

‘Zoals bij alle persoonlijke berichten, media en gesprekken worden je berichten en de bewerkingen die je uitvoert, beschermd door end-to-end versleuteling’, voegt WhatsApp eraan toe. De update wordt volgens het bedrijf momenteel wereldwijd uitgerold en zal in de komende weken voor iedereen beschikbaar zijn.