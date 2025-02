WhatsApp-medewerker beschuldigt Israëlisch bedrijf van hackpoging

Het Israëlische spywarebedrijf Paragon Solutions heeft zo’n negentig WhatsApp-gebruikers geprobeerd te hacken. Dat meldt een anonieme medewerker van de berichtendienst aan persbureau Reuters.

Onder de doelwitten zijn volgens de bron journalisten en burgers. De medewerker zegt dat de hack onschadelijk is gemaakt en dat WhatsApp een brief heeft gestuurd naar Paragon. De dienst van moederbedrijf Meta heeft het voorval gemeld bij de Canadese internetwaakhond Citizen Lab. Een onderzoeker daarvan zegt dat dit ‘een herinnering is dat kwaadwillende spyware zich blijft verspreiden’. Spyware is software die zonder iemands toestemming op een apparaat wordt geïnstalleerd om gegevens te stelen.

Paragon weigerde tegenover Reuters commentaar te leveren. WhatsApp zegt in een verklaring dat het bedrijf ‘mensen zal blijven beschermen om privé te kunnen communiceren’.