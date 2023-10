X introduceert nieuwe betaalde abonnementen

Socialmediaplatform X heeft twee nieuwe betaalde abonnementen in de markt gezet. Het duurste van de twee, dat 16 euro per maand kost, levert klanten onder andere een hogere plek op als ze antwoorden op X-berichten van anderen.

Het abonnement Premium+ levert klanten ook een blauw vinkje op en een label dat aangeeft dat je identiteit is geverifieerd. Deze versie is ook vrij van advertenties. Klanten met een goedkopere versie van 3 euro per maand kunnen onder andere langere berichten schrijven dan normaal.

Daarnaast mogen ze posts naderhand aanpassen en krijgen ze een beperkte ‘antwoord-boost’. Elon Musk kocht X, dat toen nog Twitter heette, een jaar geleden voor 44 miljard dollar. Hij ontsloeg na die overname ruim driekwart van de werknemers en zag ook veel adverteerders vertrekken van het platform. Hij zint daarom al langere tijd op nieuwe manieren om geld te verdienen aan zijn aankoop, waaronder nieuwe abonnementsvormen.

Eerder introduceerde X al een abonnement voor 8 euro per maand, waarvoor klanten onder andere een blauw vinkje krijgen. Voor de overname door Musk betekende zo’n vinkje dat een account van een beroemdheid, bedrijf of politicus ook echt van diegene was. Het verwijderen van die originele vinkjes leidde eerder dit jaar direct tot veel verwarring, waarbij veel nepaccounts zo’n vinkje kochten en zich voordeden als iemand anders.

Door alle ingrepen van Musk nemen de zorgen toe over de verspreiding van nepnieuws en haatberichten op het platform. Door de massaontslagen van het afgelopen jaar zijn namelijk veel medewerkers vertrokken die dit soort uitingen moesten weren van X.

Musk zei eerder van X een app ‘voor alles’te willen maken, vergelijkbaar met het Chinese WeChat. Die app van Tencent is niet alleen een socialmediaplatform of berichtendienst, maar kan ook worden gebruikt om mee te betalen. Onlangs zei Musk dat X ook moet gaan concurreren met videoplatform YouTube en de zakelijke netwerksite LinkedIn.