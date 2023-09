X, voorheen Twitter, benoemd tot slechtste sociale medianetwerk voor klimaatdesinformatie

Uit een rapport van Climate Action Against Desinformation blijkt dat X het slechtst van alle sociale medianetwerken scoort wanneer het gaat om klimaatdesinformatie. Het platform wordt onvoldoende gemodereerd volgens professor en klimatoloog Xavier Fettweis.

X, het vroegere Twitter, is als slechtste sociale medianetwerk gerangschikt voor klimaatdesinformatie. Dat blijkt uit een rapport dat werd gepubliceerd door Climate Action Against Desinformation (CAAD). Het CAAD is een coalitie van ngo’s die zich inzetten voor het milieu. Elon Musk’s sociale medianetwerk voldoet aan slechts één van de 21 criteria over desinformatie die in het rapport zijn geanalyseerd. X staat daarmee ver achter Pinterest, TikTok of zelfs Meta.

‘Twitter/X gaat de verkeerde kant op’, schrijft het ‘Climate of misinformation: ranking big tech‘-rapport. ‘Het ontbreekt X niet alleen aan een duidelijk beleid dat desinformatie of klimaatontkenning erkent, maar het ontbreekt ook aan publieke transparantie.’ Het rapport specificeert dat sinds de overname door Elon Musk de systemen voor contentmoderatie van het platform werden ontmanteld, wat de verspreiding van klimaatsceptische betogen in de hand werkt.

Niet voldoende gemodereerd

‘Een giftige, door fossiele brandstoffen aangedreven minderheid onderdrukt de stem van de wetenschap en de rede, en sociale mediaplatformen zijn medeplichtig’, verklaart Erika Seiber. Seiber is woordvoerder van Friends of the Earth, een van de ngo’s die lid zijn van het CAAD.

Voor klimatoloog en professor aan de universiteit van Luik Xavier Fettweis is ‘het probleem dat we klimaatsceptici het recht geven om te spreken op sociale media, terwijl er geen twijfel meer bestaat over de klimaatnoodtoestand’, zei hij tegen Belga. Volgens de Belgische onderzoeker zou het tijdverspilling zijn voor klimatologen om te proberen reageren op alle foutieve informatie of klimaatonzin verspreid op sociale netwerken. ‘Het is de rol van de kopstukken van sociale mediaplatforms zoals Twitter om klimaatsceptische toespraken, zoals die van de Association of Climate Realists (13.500 volgers op X), te beperken en zo desinformatie tegen te gaan.’