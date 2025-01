Telegram krijgt in verhouding vaakst dataverzoeken vanuit België

In verhouding tot het aantal inwoners vragen Belgische autoriteiten het vaakst data op bij Telegram over gebruikers. Het deed dat ook veel meer sinds Telegram daar soepeler in werd.

Ons land vroeg in 2024 in totaal 223 keer aan Telegram om data over gebruikers te delen en dit over 594 accounts. Dat blijkt uit gecrowdsourcete cijfers die Telegram-gebruikers elk voor hun land kunnen opvragen.

Opvallend daarbij is de recente stijging. In het eerste en tweede kwartaal ging het om één en vier verzoeken (over evenveel gebruikers) vanuit ons land. In het derde kwartaal kwamen er 53 verzoeken over 125 gebruikers. In het vierde kwartaal verdrievoudigde dat naar 165 verzoeken over 464 accounts.

Ter vergelijking: in Nederland lag in 2024 het totaal aantal verzoeken op 55. Ook daar is een stijging merkbaar want behalve één verzoek, kwamen alle aanvragen uit het vierde kwartaal. In totaal ging het over 230 gebruikers.

Welke data er precies werd opgevraagd en in welke mate Telegram daarop in ging, is niet bekend. Dat er een pak meer verzoeken in het derde en vooral vierde kwartaal kwamen heeft wel een verklaring. Afgelopen zomer werd oprichter en CEO van Telegram, Pavel Durov, gearresteerd in Frankrijk. In de nasleep van die zaak versoepelde het bedrijf haar houding tegenover autoriteiten.

Tweakers deelde de cijfers op in aantal verzoeken per miljoen inwoners. Daaruit wordt duidelijk hoe vaak ons land data opvraagt. Met 19 verzoeken per miljoen inwoners staan we een pak hoger dan Frankrijk (13,42), Duitsland (11,18) of India (10,09). Andere landen deden in verhouding tot hun inwonersaantal veel minder opvragingen.