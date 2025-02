Leerlingen pimpen Smartschool met een eigen extensie

Een leerling vond zijn profielfoto op Smartschool niet leuk, en dat liep uit de hand. Drie zestienjarigen schreven hun eigen extensie voor het platform, en die vond in korte tijd al zijn weg naar zo’n tienduizend gebruikers. Afgelopen weekend stelden de jongens hun werk officieel voor op de nationale CodeFever-bijeenkomst voor leraren en assistenten in HoGent.

Het begon met de profielfoto. ‘Elk schooljaar wordt er van ons een foto gemaakt’, zegt Sibe van Erkel (17). ‘En die kom je vervolgens op ongeveer elke pagina tegen. Maar ik was helemaal niet blij met die van mij! Ik wilde daar niet voortdurend mee geconfronteerd worden, en dus schreef ik een browserextensie die dat beeld weghaalde.’

Lukas Vanden Berghe (16), een medescholier, zag ook wel iets in de webextensie. ‘Samen hebben we de tool dan uitgebreid met meer functionaliteiten’, zegt hij. ‘We voegden er een weerbericht aan toe en integreerden gegevens van De Lijn, zodat je de uren van je bus kunt checken, of welke lijnen je halte bedienen. We bouwden ook een aantal thema’s waarmee je het uitzicht van het platform kan veranderen, en voegden een chatfunctie toe.’

Bushaltes en het weerbericht: twee extraatjes die Smartschool++ toevoegt.

Virtuele plant

En dat konden de studenten allemaal met de codeerkennis die ze via leerkracht Frank Claikens en CodeFever doorkregen? Bjarne Bond (17), de derde Smartschoolmusketier, knikt. ‘Uiteindelijk leggen we alleen een laagje over het platform, zodat het meer aan onze eigen wensen voldoet. Dat lukte wel met de programmeer-basics die we hadden geleerd: html, CSS, Javascript.’

Tieners gonna teen: ze gaven hun Smartschool++, zoals de extensie heet, ook wat onnozele features mee, zoals kleine spelletjes en een virtuele plant die je Tamagotchi-gewijs in leven moet proberen te houden. ‘Dat is op zich al een incentive om toch minstens een keer per dag in te loggen’, glimlacht leraar Frank.

Uitgenodigd bij Smartschool

En die easter eggs? Lukas grijnst. ‘De knop voor het aanvraagformulier voor een Te laat-attest bij De Lijn is standaard Late, wij vervangen dat af en toe door Latte. En dus heb je, als je die functie via onze webextensie benadert, een kans van één op tien dat je doorgelinkt wordt naar de latte-machines van CoolBlue. Een ander grapje? Af en toe verandert de knop logout in goodbye.’

Zonder enige reclame werd de webextensie ondertussen al door meer dan tienduizend gebruikers geïnstalleerd. Op de bijeenkomst van CodeFever belde Smartschool-baas Jan Schuer persoonlijk in om de jongens te feliciteren met hun verwezenlijking en om het trio uit te nodigen op het hoofdkwartier van het platform om eens mee te brainstormen.

Smartschool++ geeft het platform een meer persoonlijk uiterlijk.

Hoe het nu verder gaat? ‘Op korte termijn willen we de Chrome-extensie eerst uitbreiden naar de browsers Firefox en Edge’, zegt Lukas. ‘En dan zien we wel weer verder’, vult Sibe aan. ‘Via de Discord-server ontvangen we al eens wat code van mensen om bugs te fiksen en suggesties voor nieuwe functionaliteiten, maar voorlopig blijft het een project van ons drieën. Wanneer we binnen anderhalf jaar zelf geen Smartschool meer hebben, willen we het project overdragen aan de volgende generatie CodeFever-leerlingen.’



‘Wij zijn superfier op deze jongeren!’, zegt Katelijne Duerinck, oprichter van CodeFever. ‘Dit project toont hoe jong talent, met de juiste begeleiding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid, tot indrukwekkende resultaten kan komen. Bij CodeFever willen we hen niet alleen leren coderen, maar ook het zelfvertrouwen geven om hun ideeën uit te werken. Ik roep dan ook op om meer kinderen aan het programmeren te krijgen, het is een leerrijke hobby die hen een enorme voorsprong geeft.’