Meer dan honderd miljoen gebruikers voor zoekmachine Bing

Zoekmachine Bing van Microsoft telt intussen meer dan 100 miljoen dagelijkse gebruikers. De vorige maand gelanceerde preview van de intelligente chatbot Bing AI is daar niet vreemd aan.

In een blogpost schrijft Microsoft het succes toe aan een gestage opmars van zijn browser Edge in de voorbije jaren en een versnelde groei door de introductie van Bing AI. Een derde van de gebruikers van Bing AI maakte voorheen nog geen gebruik van de zoekmachine Bing, meldt de Amerikaanse techreus.



Nog steeds kleine speler

Microsoft erkent tegelijkertijd dat het nog steeds een kleine speler is op de markt voor zoekmachines. Het bedrijf stelt een ééncijferig marktaandeel te hebben, zonder verder in detail te treden. Volgens marktvorser Statcounter gaat het wereldwijd om zo’n 2,8 procent en in België om iets meer dan vijf procent. Google is de onbetwiste marktleider met een aandeel van om en nabij de 93 procent – zowel globaal als in ons land.

In samenwerking met Dutch IT Channel.